Экономист объяснил, к чему приведет падение цен на нефть на 7 процентов

23 Март 2020 2020-03-23T09:57:03+03:00

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Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, к чему приведет семипроцентное падение мировых цен на нефть марки Brent и WTI. Ситуация, которая наблюдается сейчас на рынке, «не вызывает оптимизма».

- Безусловно, на данный момент ситуация не вызывает оптимизма. Тут есть две основные группы факторов, - комментирует RT эксперт.

Первое - общее снижение потребления нефти, что приведет к падению цен на этот вид сырья. «Потребление нефти снизится в дальнейшем» и это окажет депрессивное воздействие на цену. Повлиять на этот фактор почти невозможно.

Второе – проблемы во взаимоотношениях ОПЕК+. На эту ситуацию можно оказать влияние: рано или поздно Саудовская Аравия поймет, что добиться успеха не удастся и будет вынуждена пойти на переговоры с РФ.

- Ни одна из нефтедобывающих стран не заинтересована в том, чтобы цены на этот энергоресурс падали. Сейчас делать прогнозы сложно, но думаю, что мы можем увидеть что-то около 40. Это дело не ближайших дней, но месяцев, — заключил Беляев.

Ранее эксперты спрогнозировали, что на нефтяные державы Персидского залива надвигается упадок из-за ценовой войны с Россией. Не исключено, что цены на нефть могут упасть до 5 долларов за баррель, а потом и вовсе стать ниже одного доллара.

ИСТОЧНИК KP.RU