«Не верьте слухам»: глава Ставропольского края рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в регионе
В эфире Радио «Комсомольская правда» глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о состоянии здоровья 11 пациентов, которые заразились коронавирусом COVID-19 от врача Ирины Санниковой, нарушившей правила карантина.
Владимиров призвал не верить слухам и сообщил, что поликлинику, где все произошло, будут закрывать, а больных, которые там лечатся, отправят на карантин и продолжат дальнейшие обследования.
«Люди с пониманием относятся, никаких вопросов по изоляции (…) все меры, которые мы принимаем, достаточны. Не верьте слухам, никто у нас не умирает», - заявил он.
Напомним, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням регионального Минздрава Ирина Санникова скрыла от руководства свою поездку в Испанию, а по прибытию не ушла в 14-дневную изоляцию. После чего она заразила коронавирусом 11 пациентов. На данный момент, против нее возбуждено уголовное дело, ей может грозить до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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