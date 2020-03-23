2020-03-23T21:44:14+03:00
Коронавирус Covid-19

«Не верьте слухам»: глава Ставропольского края рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в регионе

В эфире Радио «Комсомольская правда» Владимир Владимиров сообщил, что люди с пониманием относятся к сложившейся ситуации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ВладимировВладимир ВладимировФото: Александр ГЛУЗ
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В эфире Радио «Комсомольская правда» глава Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о состоянии здоровья 11 пациентов, которые заразились коронавирусом COVID-19 от врача Ирины Санниковой, нарушившей правила карантина.

Владимиров призвал не верить слухам и сообщил, что поликлинику, где все произошло, будут закрывать, а больных, которые там лечатся, отправят на карантин и продолжат дальнейшие обследования.

«Люди с пониманием относятся, никаких вопросов по изоляции (…) все меры, которые мы принимаем, достаточны. Не верьте слухам, никто у нас не умирает», - заявил он.

Напомним, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням регионального Минздрава Ирина Санникова скрыла от руководства свою поездку в Испанию, а по прибытию не ушла в 14-дневную изоляцию. После чего она заразила коронавирусом 11 пациентов. На данный момент, против нее возбуждено уголовное дело, ей может грозить до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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