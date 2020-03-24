2020-03-24T01:52:28+03:00
Общество

Ромашль считает, что коронавирус покажет, насколько здравоохранения мира готово к пандемии

Он призвал поднимать здравоохранение в регионах, чтобы нагрузка не ложилась в случае ЧП только на Москву
Юлия САЛЬНИКОВА
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Леонид РошальЛеонид РошальФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль, призвал россиян не поддаваться панике в связи с распространением коронавируса, но при этом, при первых симптомах простудного заболевания, самоизолироваться от общества. Неважно, простое это ОРВИ или тот самый вирус, что свирепствует в Европе, правила едины для всех - при температуре и кашле нужно сидеть дома.

- Каждый должен знать: если у него началась любая респираторная инфекция, не надо делать из себя героя и бежать на работу. Посидите дома, – сказал доктор Рошаль в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению врача важно уделять внимание не только физическому, но и психологическому здоровью. Изоляция у многих может вызвать стресс и чувство страха. Рошаль советует поговорить о своих чувствах с близкими или позвонить на горячую линию Института имени Сербского.

- Фактически сегодня это (ситуация с распространением коронавируса) - репетиция биологической войны,- заявил Леонид Рошаль. - Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому.

В России ситуация остается стабильной на фоне той, что сложилась в городах Европы. Еще одной страной, объявившей всеобщий карантин, стала Великобритания. Жителям запретили выходить из дома без уважительной причины, нарушителей будут штрафовать. Ограничения будут длиться три недели, но возможно продление срока карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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