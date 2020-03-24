Россияне стали отказываться от путешествий по стране, опасаясь вируса

24 Март 2020 2020-03-24T08:14:14+03:00

Продажа путевок на российское побережье с середины марта почти не осуществляется

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Попасть в этом году на отдых за границу многие уже потеряли надежду из-за карантина по коронавирусу. В качестве альтернативы остается внутренний туризм, но и здесь начались сложности – люди опасаются подхватить болезнь и предпочитают не рисковать.

В итоге продажи турпакетов по России с середины марта практически прекратились. Клиенты боятся приобретать путевки и ехать в места массового скопления людей, а кто уже купил – просят аннулировать бронь. В итоге заморожены от 70% до 90% заказов.

Самыми невостребованными становятся экскурсионные направления, такие как Москва, Санкт-Петербург, Казань. Это связано с тем, что музеи и театры временно закрыты. А те экскурсии, что еще доступны, не предполагают формирование групп, более 10 человек.

Возможно, на очереди курорты Краснодарского края и Крыма.

Если посмотреть на данные системы бронирования отелей TravelLine, то картина будет далеко не утешительной. В московских отелях на последнюю неделю марта было отменено 57% броней. В Санкт-Петербурге – 47%. Если смотреть даты заезда на начало и середину апреля, то процент отмены 72 и 66, соответственно.

В Сочи на ближайшую неделю отменены 32% броней, через 4 недели – 46%.

Представители турбизнеса отмечают, что туристы вообще никуда не хотят ехать: кто-то опасается коронавируса, кто-то решает сэкономить, так как рубль теряет позиции на торгах.

— Полагаю, что сезон стартует в июне, продажи будут восстанавливаться и произойдет переориентация туристов с зарубежных направлений на внутренние, - комментирует «Известиям» Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин".

Тем временем в России уже в ближайшее время могут ввести ответственность за «нарушение карантина». Поправки в Административный кодекс уже подготовили в Минюсте. С просьбой об ужесточении правил выступили в Роспотребнадзоре, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU