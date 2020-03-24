Названы 10 самых популярных товаров среди россиян во время подготовки к карантину

24 Март 2020 2020-03-24T15:08:57+03:00

Продажи гречки за неделю с 9 по 15 марта увеличились на 66%, риса - на 64%, а сахара - на 56% Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Аналитики рассказали, что россияне чаще всего покупали за неделю с 9 по 15 марта, пока многие готовились к возможному карантину, поскольку 5 марта власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

Лидерами продаже стали продукты длительного хранения, сообщается в исследовании аналитического агентства Nielsen. Специалисты отследили динамику продаж в натуральном выражении за 11-ю неделю года 2020 года, сравнив с аналогичным периодом 2019 года, сообщает РБК.

В 10 самых популярных продуктов вошли:

1. Гречка,

2. Рис,

3. Мука,

4. Пельмени,

5. Сахар,

6. Мясные консервы,

7. Макароны,

8. Туалетная бумага,

9. Мыло,

10. Влажные салфетки.

Продажи гречки за указанный период увеличились на 66%, риса - на 64%, а сахара - на 56%. При этом консервы стали популярнее среди россиян на 54%, а все остальные крупы - на 38%.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что из-за угрозы коронавируса москвичи запасаются макаронами и гречкой, а также на сайте отвечали, почему именно гречка становится символом кризиса среди россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU