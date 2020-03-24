Названы 10 самых популярных товаров среди россиян во время подготовки к карантину
Аналитики рассказали, что россияне чаще всего покупали за неделю с 9 по 15 марта, пока многие готовились к возможному карантину, поскольку 5 марта власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Лидерами продаже стали продукты длительного хранения, сообщается в исследовании аналитического агентства Nielsen. Специалисты отследили динамику продаж в натуральном выражении за 11-ю неделю года 2020 года, сравнив с аналогичным периодом 2019 года, сообщает РБК.
В 10 самых популярных продуктов вошли:
1. Гречка,
2. Рис,
3. Мука,
4. Пельмени,
5. Сахар,
6. Мясные консервы,
7. Макароны,
8. Туалетная бумага,
9. Мыло,
10. Влажные салфетки.
Продажи гречки за указанный период увеличились на 66%, риса - на 64%, а сахара - на 56%. При этом консервы стали популярнее среди россиян на 54%, а все остальные крупы - на 38%.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что из-за угрозы коронавируса москвичи запасаются макаронами и гречкой, а также на сайте отвечали, почему именно гречка становится символом кризиса среди россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU