Минтранс привлечет силы Минобороны и МЧС для эвакуации россиян

24 Март 2020 2020-03-24T19:24:44+03:00

Ведомство будет организовывать эвакуацию на основе информации, поступающей из МИД и Роспотребнадзора

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Минтранс России должен проработать вопрос о привлечении сил Минобороны, МЧС и управделами президента для вывоза россиян из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавируса. Такое поручение ведомству дало правительство России после заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

В поручении отмечается, что эвакуация российских граждан должна проводиться на основе информации, поступающей из Министерства иностранных дел и Роспотребнадзора.

Напомним, ранее в Росавиации сообщили, что ведомство совместно с авиакомпаниями России выработали механизм перевозки россиян из стран, закрытых из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Ведомство начало эвакуацию граждан из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии.

При этом Росавиация назвала «самой сложной» ситуацию в Венгрии, Марокко, Мальте, Португалии и сообщили что проработают схему вывоза из этих стран совместно с Ростуризмом и Министерством иностранных дел.

Как писал сайт kp.ru, из-за распространения коронавируса многие государства закрыли границы и как результат тысячи российских туристов «застряли» заграницей.

ИСТОЧНИК KP.RU