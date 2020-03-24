2020-03-24T23:08:03+03:00
Экономика

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить США

Падение цен на черное золото более чем на 25% застало американские власти врасплох
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить СШАТрамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить СШАФото: REUTERS
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе состоявшегося 9 марта телефонного разговора с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом одобрил планы Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти, однако попросил, чтобы падение стоимости «черного золота» не повредило американским производителям.

Бывший чиновник американской администрации рассказал газете Politico, что разговор «не был трудным». «Это было что-то вроде: "Хочу убедиться, что мы на одной волне в этом вопросе"», - сообщил он, и отметил, что падение цен на нефть более чем на 25% застало американские власти врасплох.

Напомним, что серьезное падение цен на нефть началось 9 марта, когда после новостей о срыве сделки ОПЕК+ и сообщения Саудовской Аравии об увеличении добычи, нефть подешевела сразу на 30%.

Как писал сайт kp.ru, после произошедшего сенаторы призвали американского лидера ударить по Эр-Риаду и Москве при помощи эмбарго на нефть из этих стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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