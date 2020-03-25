2020-03-25T01:15:30+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 372 тысячи

За сутки в более чем 150 странах зафиксировано почти 40 тысяч новых случаев заражения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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За сутки в более чем 150 странах зафиксировано почти 40 тысяч новых случаев зараженияЗа сутки в более чем 150 странах зафиксировано почти 40 тысяч новых случаев зараженияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По данным на вторник, 24 марта, за минувшие сутки число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, возросло почти на 40 тысяч. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заболевших в более чем 150 странах достигло 372757 человек, причем 195511 из них – в Европе.

От пневмонии нового типа, которую вызывает этот вирус, в мире с начала вспышки скончались 16231 больных (за сутки умерли 1722 человека, в том числе 1447 в европейских странах), число летальных исходов в Европе возросло до 10189.

Кроме того, в ежедневном отчете Организации отмечается, что накануне о первых случаях заражения сообщили еще три страны – Мьянма, Белиз и Доминика.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, Китай справился со вспышкой коронавируса: в стране выздоровели около 90% зараженных, и за последние дни в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, не выявлено ни одного случая заражения. Ведущие специалисты КНР уверены, что если во всех странах мира будут следовать инструкциям ВОЗ и примут необходимые меры борьбы с инфекцией, то пандемия COVID-19 может закончиться уже к июню.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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