Украина введет 30-дневный режим ЧС из-за коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T14:53:56+03:00

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Власти Украины рассматривают вариант введения режима чрезвычайной ситуации на территории страны.

Особое положение необходимо для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции на территории государства. Действовать ограничительные меры будут 30 дней, то есть, до 24 апреля. Об этом в среду, 25 марта, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее, 23 марта, режим ЧС из-за распространения азиатского вируса был введен в ряде регионов страны. Под угрозой оказались сообщалось жители Донецкой, тернопольской и Черкасской областей. Еще раньше аналогичный режим был объявлен в Киеве, Днепропетровской и других областях, пишет газета "Известия".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Болезнь поразила более 400 тысяч человек во всем мире, охвачено 120 стран.

По данным на 25 марта в России опасным вирусом заражено 658 человек, пока летальных исходов не зафиксировано. основное количество заболевших в Москве, власти города предложили пожилым людям соблюдать домашний режим. Школьники отправлены на каникулы, многие работодатели предложили сотрудникам перейти на удаленный режим работы.

В РЖД назвали поезда, отмененные из-за коронавируса. Курсирование пассажирских железнодорожных составов по ряду направлений будет приостановлено из-за снижения спроса.

ИСТОЧНИК KP.RU