Поезда, отмененные из-за коронавируса: официальный список от РЖД

В РЖД назвали поезда, отмененные из-за коронавируса. Курсирование пассажирских железнодорожных составов по ряду направлений будет приостановлено из-за снижения спроса.

Сайт kp.ru писал, что изменения коснутся лишь внутрироссийского сообщения. Поезда, которым нет альтернативы на маршруте, продолжат курсировать даже несмотря на снижение пассажиропотока. Изменится только периодичность движения.

Деньги за билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в полном объеме или обменять на другие даты. О восстановлении железнодорожного движения может быть объявлено после стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Полный список поездов, которые были отменены или изменили расписание движения, опубликован на сайте Российских железных дорог. Здесь же можно ознакомиться с перечнем маршрутов международного сообщения, по которым временно перестанут ходить пассажирские составы. Речь идет о странах Европы и СНГ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

Поезда, которые отменяют совсем:

601/602 Москва – Рыбинск

отправлением из Москвы с 3 апреля по 28 августа (кроме 1 и 8 мая), из Рыбинска – с 5 апреля по 30 августа (кроме 3 и 10 мая)

603/604 Москва Киевская – Москва Павелецкая

отправлением из Москвы: с Киевского вокзала с 1 апреля по 31 мая (кроме 9 и 29 апреля), с Павелецкого вокзала – со 2 апреля по 2 июня (кроме 10 апреля и 1 мая)

224 Смоленск – Москва

отменяется отправлением из Москвы и Смоленска 5 и 11 мая

211/212 Москва – Минск – Смоленск

отменяется отправлением из Москвы 8 мая, из Минска – 10 мая

45/46 Москва – Тамбов

отменяется отправлением из Москвы с 24 апреля по 26 мая (кроме 30 апреля), а также 30, 31 мая и 1 июня, из Тамбова – с 25 апреля по 27 мая (кроме 1 мая), а также 31 мая, 1 и 2 июня

43/46 Москва – Тамбов

отменяется отправлением из Москвы 27, 28, 29 мая, из Тамбова – 28, 29, 30 мая

242/241 Москва – Мурманск

отменяется отправлением из Москвы 22, 28 мая, из Мурманска – 24, 30 мая

224/223 Москва – Санкт-Петербург

отменяется отправлением из Москвы с 23 апреля по 28 мая по понедельникам, вторникам, средам, четвергам (кроме 25, 26 марта), из Санкт-Петербурга – с 25 марта по 30 апреля по средам, четвергам, пятницам, субботам (кроме 27, 28 марта)

11/12 Петрозаводск – Санкт-Петербург

отменяется отправлением из Петрозаводска с 24 марта по 28 апреля (кроме 25, 27 марта), из Санкт-Петербурга – с 25 марта по 29 апреля (кроме 26, 28 марта)

280/279 Москва – Санкт-Петербург

отменяется отправлением из Москвы 4, 11 апреля, из Санкт-Петербурга – 6, 13 апреля

288/287 Москва – Санкт-Петербург

отменяется отправлением из Москвы 11 апреля, из Санкт-Петербурга – 13 апреля

32/31 Москва – Санкт-Петербург

отменяется отправлением из Москвы с 24 марта по 13 апреля, из Санкт-Петербурга – с 26 марта по 15 апреля

210 Москва – Санкт-Петербург

отменяется отправлением из Москвы 24 апреля

219 Санкт-Петербург – Москва

отменяется отправлением из Санкт-Петербурга 26 апреля

9/10 Киров – Нижний Новгород

отменяется отправлением из Кирова и Нижнего Новгорода с 3 по 29 апреля, а также с 12 по 28 мая

127/128 Ижевск – Екатеринбург

отменяется отправлением из Ижевска 31 марта, 2, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22 апреля, 16, 18, 20, 24, 30 мая; из Екатеринбурга – 1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 23 апреля, 17, 19, 21, 25, 31 мая

239/240 Екатеринбург – Казань

отменяется отправлением из Екатеринбурга 8, 12, 14, 20, 22, 28 апреля, 14, 18, 20, 22 мая, из Казани – 9, 13, 15, 21, 23, 29 апреля, 15, 19, 21, 23 мая

100/99 Белгород - Москва

отменяется отправлением из Белгорода с 16 по 31 мая, из Москвы – с 17 мая по 1 июня

239/240 Саратов - Москва

отменяется отправлением из Саратова 16, 28 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая, из Москвы – 17, 29 апреля, 5, 6, 8, 12, 13 мая

651/652 Тамбов - Москва

отменяется отправлением из Тамбова 16, 19, 28 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая, из Москвы – 17, 20, 29 апреля, 5, 6, 8, 12, 13 мая

321/322 Иркутск – Забайкальск

отменяется отправлением из Иркутска 3, 10, 17, 24, 27 апреля, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 мая, из Забайкальска – 5, 12, 19, 26, 29 апреля, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 30 мая

Поезда, которые меняют расписание:

97/98 Димитровград – Ульяновск – Москва

отправление из Димитровграда и Ульяновска с 8 по 22 апреля и с 12 по 30 мая по четным числам (кроме 10, 14 апреля, 14, 24 мая)

отправление из Москвы по с 9 по 23 апреля, и с 13 по 31 мая по нечетным числам (кроме 11, 15 апреля, 15, 25 мая)

121/122 Пенза – Ряжск

отправление из Пензы со 2 по 24 апреля по четным числам

отправление из Москвы с 3 по 23 апреля по нечетным числам

45/46 Москва – Тамбов

отправление из Москвы с 3 по 23 апреля по нечетным числам

отправление из Тамбова с 4 по 24 апреля по четным числам

121/122 Пенза – Москва

отправление из Пензы с 14 по 30 мая по четным числам (кроме 16, 20 мая)

отправление из Москвы 25 апреля, с 15 по 31 мая по нечетным числам (кроме 17, 21 мая)

125/126 Самара – Казань

отправление из Самары с 18 по 30 мая по четным числам

отправление из Казани с 19 по 31 мая по нечетным числам

352/351 Уфа – Приобье

отправление из Уфы 15, 19, 23, 27, 31 мая

отправление со станции Приобье 16, 20, 24, 28 мая, 1 июня

12/11. Челябинск - Омск

отправление из Челябинска с 1 апреля по 31 мая один раз в четыре дня

отправление из Омска с 12 апреля по 11 июня один раз в четыре дня

25/26 Москва – Санкт-Петербург "Смена-А.Бетанкур" (двухэтажный)

отправление из Москвы и Санкт-Петербурга с 28 марта по 25 апреля по субботам

48/47 Москва – Нижний Новгород

отправление из Москвы 24, 26, 29, 30 марта

с 2 по 28 апреля курсирует по понедельникам, вторникам, средам и четвергам

отправление из Нижнего Новгорода 25, 27, 30, 31 марта

с 3 по 29 апреля курсирует по вторникам, средам, четвергам и пятницам

131/132 Москва – Новозыбков

отправление из Москвы со 2 апреля по 31 мая по субботам (кроме 16, 26, 30 апреля, 4, 8, 10 мая)

отправление из Новозыбкова со 2 апреля по 1 июня по воскресеньям (кроме 17, 27 апреля, 1, 5, 9, 11 мая)