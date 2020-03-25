Началось обращение Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин обратился к народу на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Выступление транслировалось телеканалами в среду, 25 марта.
Прямая онлайн-трансляция обращения главы государства ведется на сайте kp.ru.
Обращение Путина к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом: прямая трансляция.Президент Владимир Путин выступает с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом
За минувшие сутки в России было выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Большинство пациентов с этим диагнозом находятся в Москве. Общее число инфицированных по стране достигло 658 человек. Из них 29 уже выздоровели и выписались.
Владимир Путин рекомендовал гражданам оставаться дома, соблюдать рекомендации врачей и не полагаться в этой ситуации "на русское авось".
"Не думайте, пожалуйста, как это у нас бывает: а, меня это не коснется. Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах: и в Европе, и за океаном – может стать нашим ближайшим будущим", - сказал президент.
Путин - о выплатах ветеранам и семьям с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU
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