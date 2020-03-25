Началось обращение Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T17:14:50+03:00

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Президент России Владимир Путин обратился к народу на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Выступление транслировалось телеканалами в среду, 25 марта.

Прямая онлайн-трансляция обращения главы государства ведется на сайте kp.ru.

Обращение Путина к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом: прямая трансляция.Президент Владимир Путин выступает с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

За минувшие сутки в России было выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Большинство пациентов с этим диагнозом находятся в Москве. Общее число инфицированных по стране достигло 658 человек. Из них 29 уже выздоровели и выписались.

Владимир Путин рекомендовал гражданам оставаться дома, соблюдать рекомендации врачей и не полагаться в этой ситуации "на русское авось".

"Не думайте, пожалуйста, как это у нас бывает: а, меня это не коснется. Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах: и в Европе, и за океаном – может стать нашим ближайшим будущим", - сказал президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768720" frameborder="0"></iframe> Путин - о выплатах ветеранам и семьям с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU