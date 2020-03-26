Поиски летчика пропавшего над Черным морем истребителя Су-27 продолжаются

26 Март 2020 2020-03-26T05:57:18+03:00

Истребитель Су-27 ВКС РФ пропал с радаров во время полета над Черным морем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Росморречфлоте сказали, что будут искать, пока есть надежда найти человека живым

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Несмотря на ночь и темноту, в Черном море возле Феодосии продолжаются поиски пилота пропавшего с радаров истребителя Су-27 ВКС России. Поиски в районе предполагаемого крушения самолета по-прежнему ведут два гражданских судна, к ним на помощь направляются два буксира.

Об этом рассказали в пресс-службе Росморречфлота, подчеркнув, что команды приостанавливать поисковые работы не поступало. Представитель ведомства добавил, что летчика будут искать, пока есть надежда найти человека живым, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, истребитель Су-27 внезапно исчез с радаров около 20:10 вечера в среду, 25 марта. Самолет тогда находился над Черным морем примерно в 50 километрах от Феодосии. В Минобороны считают, что истребитель по непонятным пока причинам упал в воду. Ранее сообщалось, что в поисково-спасательной операции задействованы противолодочный корабль, самолет Ан-26 и вертолеты Ми-8.

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ИСТОЧНИК KP.RU