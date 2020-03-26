2020-03-26T05:57:18+03:00
Происшествия

Поиски летчика пропавшего над Черным морем истребителя Су-27 продолжаются

В Росморречфлоте сказали, что будут искать, пока есть надежда найти человека живым
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Истребитель Су-27 ВКС РФ пропал с радаров во время полета над Черным моремИстребитель Су-27 ВКС РФ пропал с радаров во время полета над Черным моремФото: Алексей БУЛАТОВ
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Несмотря на ночь и темноту, в Черном море возле Феодосии продолжаются поиски пилота пропавшего с радаров истребителя Су-27 ВКС России. Поиски в районе предполагаемого крушения самолета по-прежнему ведут два гражданских судна, к ним на помощь направляются два буксира.

Об этом рассказали в пресс-службе Росморречфлота, подчеркнув, что команды приостанавливать поисковые работы не поступало. Представитель ведомства добавил, что летчика будут искать, пока есть надежда найти человека живым, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, истребитель Су-27 внезапно исчез с радаров около 20:10 вечера в среду, 25 марта. Самолет тогда находился над Черным морем примерно в 50 километрах от Феодосии. В Минобороны считают, что истребитель по непонятным пока причинам упал в воду. Ранее сообщалось, что в поисково-спасательной операции задействованы противолодочный корабль, самолет Ан-26 и вертолеты Ми-8.

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Самолетом управлял опытный летчик. Поисково-спасательной операции мешает шторм (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Поиски летчика пропавшего над Черным морем истребителя Су-27 продолжаются
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