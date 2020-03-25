Путин: все льготы и пособия будут продлены автоматически

25 Март 2020 2020-03-25T17:25:41+03:00

Выплаты к 75-летию Победы проведут уже в апреле

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Президент России Владимир Путин во время обращения к народу в среду, 25 марта, призвал правительство обеспечить социальную поддержку граждан.

Все социальные пособия и льготы должны продлеваться автоматически. Выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будут произведены уже в апреле. Также власти продолжат оказывать поддержку семьям с детьми.

Сайт kp.ru писал, что дополнительные выплаты на детей до трех лет можно будет получать на протяжении трех месяцев.

"Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших шести месяцев, должны продлеваться автоматически без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождения по инстанциям", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации - распространении коронавируса и снижении цен на нефть - важно обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768717" frameborder="0"></iframe> Путин: Автоматически продлеваются льготы и пособия.

ИСТОЧНИК KP.RU