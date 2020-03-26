Путин допустил, что в России смогут победить коронавирус раньше, чем через три месяца

26 Март 2020 2020-03-26T15:14:57+03:00

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Президент Владимир Путин заявил, что в России смогут остановить массовое распространение коронавируса раньше, чем через три месяца. Именно такой срок потребовался Китаю для того, чтобы взять под контроль ситуацию. Первые случаи заболевания в КНР появились в конце 2019 года, но тогда не было понятно, что это за болезнь. С января началось существенное увеличение пациентов с новой формой пневмонии. Суточный прирост инфицированных в Китае достигал, а иногда и превышал 200 человек.

В России первые случаи заражения произошли в январе, но активно вирус стал распространяться не от прибывших из Китая, а от туристов, вернувшихся из Европы в марте 2020 года. Чтобы остановить распространение коронавируса, президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, а 26 марта встретился с предпринимателями, чтобы обсудить меры поддержки.

- Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь даже раньше, чем вы сказали (два-три месяца),- приводит слова президента РИА Новости.

В России число заразившихся коронавирусом людей выросло до 840.

ИСТОЧНИК KP.RU