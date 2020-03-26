Погода в Москве побила температурный рекорд

26 Март 2020 2020-03-26T16:08:19+03:00

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В Москву вернулась аномально теплая погода, причем температура побила многолетний рекорд: 26 марта в столице было 16 градусов тепла. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Замер синоптики производили в 15.00, но солнце в это время еще достаточно высоко, так что в "Фобос" допускают, что итоговое значение за 26 марта может быть еще выше.

- Предыдущий рекорд для 26 марта был зафиксирован в 1973 году, тогда максимальная температура составила плюс 15,1 градуса, - сообщил эксперт.

Резкое потепление пришло в центральную часть России после снегопадов - за несколько дней нападали сугробы, по которым нынешней зимой россияне успели соскучиться. Кстати, метеорологи об этом говорили еще в феврале - нынешняя весна может быть одной из самых непостоянных - от +15 температура может опускаться до -15.

ИСТОЧНИК KP.RU