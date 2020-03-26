2020-03-26T20:44:29+03:00
Общество

Маргарита Симоньян призналась, что потеряла ребенка

Известная российская журналистка написала об этом в инстаграм
Юлия САЛЬНИКОВА
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Маргарита СимоньянМаргарита СимоньянФото: Олег УКЛАДОВ
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В семье редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян и кинорежиссера Тиграна Кеосаяна произошла беда - журналист призналась, что потеряла ребенка. Она добавила, что на какое-то время останется "наедине со своей болью" и поблагодарила подписчиков в инстаграм за понимание:

- Акции помощи беременным, мамочкам и врачам продолжатся, в любом случае,- написала Маргарита Симоньян.

Подписчики выразили ей соболезнования и пожелали здоровья.

Напомним, в октябре 2019 году у пары родилась дочка. Девочка стала третьим ребенком в семье. У Тиграна Кеосаяна есть две дочери от предыдущего брака.

Никаких больше подробностей семейной трагедии Маргарита Симоньян сообщать не стала, но решила сама сообщить о беде, чтобы избежать лишних слухов и личных вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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