2020-03-26T21:55:31+03:00
В мире

В американском Минюсте обвинили Мадуро в попытке "наводнить США кокаином"

Президенту Венесуэлы грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Американцы выдвинули президенту Венесуэлы новые обвиненияАмериканцы выдвинули президенту Венесуэлы новые обвиненияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в причастности к наркотерроризму. В Белом доме ранее заявляли, что не признают законность выборов, а потому не считают, что Мадуро легально возглавляет страну. При этом американцы активно поддерживают другого венесуэльского политика, лидера местной оппозиции Хуана Гуаидо. В США активно добиваются отставки Мадуро разными способами, а он в ответ обвиняет их в попытках "дестабилизировать обстановку в Венесуэле и наполнить ее насилием".

Новая порция обвинений со стороны США озвучена 26 марта, на этот раз Николаса Мадуро и еще четверых политиков Венесуэлы обвинили в причастности к наркотерроризму.

- В обвинении против Николаса Мадуро и других ответчиков по делу предполагается наличие сговора с участием крайне опасной террористической организации, известной как "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК), а также попытки наводнить Соединенные Штаты кокаином,- сообщил министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр, его слова приводит ТАСС.

Санкции этой статьи предусматривают наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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