2020-03-27T05:17:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп объяснил, почему США вышли на первое место по коронавирусу

По его словам, просто в Америке хорошо налажена система тестирования
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты опередили Китай по числу случаев заражения коронавирусом COVID-19 только потому, что в Америке хорошо налажена система тестирования.

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, когда журналисты попросили его прокомментировать резко возросшее число инфицированных. Как писал сайт kp.ru, в четверг общее число заразившихся с начала пандемии в Штатах превысило 82 тысячи – это больше, чем в любой другой стране мира. И США с третьего места переместились на первое.

«Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей», - заявил Трамп.

При этом он заявил, что «невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют». Поэтому, по его словам, «никто не знает, какие цифры в Китае», передает ТАСС.

Карта распространения коронавируса

Напомним, Китай справился со вспышкой коронавируса, выздоровели более 90% больных, но 23 марта в стране была зафиксирована первая смерть от нового заболевания - хантавируса. Житель провинции Юньнань скончался прямо в автобусе по пути на работу.

Китай ведет ожесточенную борьбу с COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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