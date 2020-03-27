Трамп объяснил, почему США вышли на первое место по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты опередили Китай по числу случаев заражения коронавирусом COVID-19 только потому, что в Америке хорошо налажена система тестирования.
Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, когда журналисты попросили его прокомментировать резко возросшее число инфицированных. Как писал сайт kp.ru, в четверг общее число заразившихся с начала пандемии в Штатах превысило 82 тысячи – это больше, чем в любой другой стране мира. И США с третьего места переместились на первое.
«Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей», - заявил Трамп.
При этом он заявил, что «невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют». Поэтому, по его словам, «никто не знает, какие цифры в Китае», передает ТАСС.
Карта распространения коронавируса
Напомним, Китай справился со вспышкой коронавируса, выздоровели более 90% больных, но 23 марта в стране была зафиксирована первая смерть от нового заболевания - хантавируса. Житель провинции Юньнань скончался прямо в автобусе по пути на работу.
Китай ведет ожесточенную борьбу с COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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