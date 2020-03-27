Заводы США и Европы отказываются от саудовской нефти

27 Март 2020 2020-03-27T07:40:11+03:00

Снижение спроса на нефть из Саудовской Аравии наблюдается и в Индии

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Многие нефтеперерабатывающие заводы Соединённых Штатах и Европы отказываются от закупки дополнительных объемов саудовской нефти по сниженным ценам.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, Саудовская Аравия «с трудом» находит новых покупателей на рынках Европы и США, где многие сталкиваются с проблемой нехватки хранилищ и не могут перерабатывать объемы, предлагаемые Эр-Риядом.

Более того снижение спроса на саудовскую нефть наблюдается и в Индии на фоне распространения коронавируса COVID-19

WSJ отмечает, что Саудовская Аравия снижала цены, чтобы «завоевать российскую долю рынка». Однако России удалось перенаправить европейские поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

Напомним в ночь на 9 марта нефть подешевела почти на треть. Такой обвал цен произошел после срыва сделки ОПЕК+ и заявления Эр-Рияда о наращивании добычи нефти. Как сообщал сайт kp.ru, из-за падения стоимости на «черное золото» Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета. В общей сложности некоторые статьи лишаться 13,32 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU