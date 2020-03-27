За один день США обогнали Китай и Италию по числу заболевших коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T08:39:59+03:00

В Соединённых Штатах зарегистрировано почти 86 тысяч случаев заражения COVID-19 Фото: REUTERS

В Соединённых Штатах зарегистрировано почти 86 тысяч случаев заражения COVID-19

Изменить размер текста: A A

За сутки США обогнали Италию и Китай по количеству заболевших коронавирусом COVID-19 и стали лидером по этому показателю. Такие данные приводятся на сайте Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе в штате Мэриленд.

По информации университета в США зафиксировано уже 85 991 случаев заболевания COVID-19, жертвами инфекции стали 1201 человек. По данным сайта Worldometer, за сутки в стране были выявлены 16 877 новых случаев заражения.

На втором месте по числу заболевших находится Китай, где по последним данным зарегистрировали 81 782 случая и 3291 смертей, на третьем - Италия с 80 589 зараженными, страна является лидером по количество летальных исходов от коронавируса – 8 251.

Напомним, ранее пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис предупреждал, что США могут превратиться новым эпицентром распространения коронавируса. Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что он доволен тем, как страна справляется с заболеванием. По словам американский лидер, резкое увеличения числа заболевших объясняется тем, что в стране хорошо налажена система тестирования.

ИСТОЧНИК KP.RU