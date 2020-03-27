Эксперт: выброшенные маски могут спровоцировать новую волну коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T10:35:58+03:00

Они относятся к опасным отходам, но часто люди просто выбрасывают их в мусор

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Эксперты бьют тревогу: медицинские маски, которые все носят, чтобы защититься от коронавируса, мог таить в себе опасность. Данное средство защиты является эпидемически опасным и относится к отходам класса «Б». Если неправильно их утилизировать, то можно вызвать повторную эпидемию коронавируса.

От выброшенных на свалку масок могут заразиться птицы и животные, тогда они станут носителями коронавируса.

Медицинские маски следует утилизировать особым образом, отмечает председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин.

- Медицинские маски по классификации своей являются опасными медицинскими отходами. По-хорошему нужно было задаться вопросом: как их в последствии собирать у населения. Перчатки одноразовые, одноразовые медицинские маски необходимо утилизировать, не захоранивать. Их нужно в принципе сжигать, - рассказывает Андрей Нагибин

Он уверен, что необходимо установить специальные урны, а после организовать их вывоз из города.

- Маски нельзя выбрасывать в обычный мусор. Если они попадут на полигоны, на захоронение, есть вероятность того, что они будут ещё «фонить» какое-то время. Для экологии это большой проблемы не представляет, а вот для человека – да. Захоронения тоже предполагают особую технологию, а у нас на полигонах чайки, грызуны, - заключил эксперт.

В Госдуме согласились с доводами общественника и пообещали взять ситуацию на контроль.

- Любые отходы имеют принципиально описание, куда они должны быть утилизированы. Если это не соблюдается, это плохо. Могу пообещать, что, конечно, я проконтролирую, возьму на контроль утилизацию масок в тех регионах, где находятся наши члены комитета, - комментирует NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина.

Коронавирус, 27 марта 2020 года: Закрываются все места отдыха, кафе и рестораны, прекращено международное авиасообщение. Минтруд дал разъяснения по оплате труда в нерабочую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU