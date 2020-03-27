Министр здравоохранения: с пожилыми родственниками лучше контактировать дистанционно

27 Март 2020 2020-03-27T18:07:35+03:00

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В прямом эфире канала Kp.ru в TikTok Министр Здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, как лучше всего общаться с пожилыми родственниками в сложившейся ситуации. По его словам, в связи с распространением коронавируса, это лучше всего делать дистанционно.

- Не та ситуация когда нужно использовать выходные чтобы съездить навестить бабушку. Мы видим, что тяжелые случаи развития пневмонии - как раз среди людей старшего поколения, - заявил он.

Михиал Мурашко также отметил, что дистанционное общение не должно вызывать у пожилых людей большой сложности, так как они сами активно общаются через мобильные приложения.

Напомним, по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом. Согласно данным сайт стопкоронавирус.рф 3 человек умерло от болезни, при этом, 45 человек смогли полностью излечиться от вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU