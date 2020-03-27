Министр здравоохранения в TikTok рассказал, можно ли ходить в баню во время распространения коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T18:22:38+03:00

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в прямом эфире на канале kp.ru в TikTok рассказал, можно ли ходить в баню во время распространения коронавирусной инфекции.

По словам главы ведомства, следовать русской традиции и тщательно париться очень полезно для повышения иммунной системы человека.

- На сегодняшний день есть пациенты в тяжелом состоянии, которым 36 лет. Риск для них может быть меньше, но примеры есть. Осложняют ситуацию, например, аутоиммунные заболевания. Хронические и заядлые курильщики в любом случае имеют поражение легких. Была информация, что курение якобы снижает риск заболевания - это не так! Сделайте правильный шаг - в сторону здоровой жизни. Если вы сходите и по нашей русской традиции попаритесь в бане - это очень хорошо, это укрепит ваш иммунитет. Но не стоит потом прыгать в холодную воду, обливаться холодной водой, - сказал Мурашко.

Напомним, ранее глава Минздрава призвал "взять режим тишины" и минизировать контакты с друзьями и близкими, особенно в нерабочую неделю.

Напомним, в своем обращении к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей. россиянам рекомендовано находиться дома и выходить на улицу только в случае необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU