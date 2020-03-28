В США возникли отрицательные цены на нефть: покупателям доплачивают

28 Март 2020 2020-03-28T07:28:33+03:00

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В Соединенных Штатах возникли отрицательные цены на нефть. Отдельным производителям приходится доплачивать покупателям за разгрузку хранилищ.

Так, согласно данным Bloomberg, сырье марки Wyoming Asphalt Sour подешевело на 19 центов за баррель. Теперь компании Mercuria Energy Group Ltd приходится доплачивать клиентам по 19 центов за каждый баррель, лишь бы они вывезли топливо из хранилища.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

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ИСТОЧНИК KP.RU