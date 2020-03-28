2020-03-28T07:28:33+03:00
Экономика

В США возникли отрицательные цены на нефть: покупателям доплачивают

Например, Mercuria Energy Group Ltd предлагает клиентам 19 центов за выгрузку одного барреля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Соединенных Штатах возникли отрицательные цены на нефть. Отдельным производителям приходится доплачивать покупателям за разгрузку хранилищ.

Так, согласно данным Bloomberg, сырье марки Wyoming Asphalt Sour подешевело на 19 центов за баррель. Теперь компании Mercuria Energy Group Ltd приходится доплачивать клиентам по 19 центов за каждый баррель, лишь бы они вывезли топливо из хранилища.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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