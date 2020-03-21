WSJ: США могут заключить «нефтяной союз» с Саудовской Аравией
Чиновники из американского Минэнерго пытаются уговорить администрацию президента США Дональда Трампа заключить с Саудовской Аравией «нефтяной союз», и если Вашингтону удастся создать такой альянс с Эр-Риядом, королевство может выйти из ОПЕК. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией анонимные источники сообщает газета The Wall Street Journal.
По словам собеседников издания, в качестве основного аргумента в пользу своего плана инициаторы этой идеи называют возможность контролировать мировые цены на нефть и вовремя предотвращать их резкое падение, как произошло в ночь на 9 марта.
Кроме того, как говорят неназванные «должностные лица в министерстве энергетики», это поможет укрепить отношения между США и Саудовской Аравией, а заодно – помешать России договориться с Эр-Риядом.
Напомним, как писал сайт kp.ru, цены на «черное золото» упали почти на треть после срыва сделки ОПЕК+ и заявления Саудовской Аравии о наращивании добычи сырья.
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ИСТОЧНИК KP.RU