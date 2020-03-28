Метро китайского Уханя заработало спустя два месяца карантина

28 Март 2020 2020-03-28T08:39:04+03:00

Пассажирам разрешено сидеть исключительно через одного - за соблюдением правил следят контроллеры

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В китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, впервые за два месяца заработало метро.

Из-за введенного в конце января карантина населенный пункт был фактически изолирован. В пределах Уханя не ходил общественный транспорт, а местным жителям было запрещено покидать дома без крайней необходимости.

Утром в субботу, 28 марта, первый за долгое время поезд вышел из депо, чтобы забрать пассажиров по маршруту, передает газета "Жэньминь Жибао". Заработали 184 станции уханьской подземки. На них установлено в общей сложности около 200 тепловизоров для измерения температуры тела пассажиров.

Более того, людям запрещено сидеть в вагонах ближе, чем через одного. На сиденьях размещены специальные стикеры, а за соблюдением правил следят контролеры. Они же наблюдают за тем, чтобы пассажиры не снимали маски.

Сайт kp.ru писал, что транспортное сообщение Уханя с другими городами будет восстановлено только 8 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765051" frameborder="0"></iframe> Пустые улицы в Ухане во время эпидемии коронавируса.Оживленные улицы превратились в безлюдные, а по дорогам изредка проезжают автомобили

ИСТОЧНИК KP.RU