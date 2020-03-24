Власти Китая 8 апреля откроют транспортное сообщение с Уханем

24 Март 2020 2020-03-24T08:44:02+03:00

Власти Китая заявили, что с 8 апреля снимут ограничение на транспортное сообщение с городом Ухань Фото: REUTERS

В конце 2019 года город стал очагом эпидемии коронавируса, 23 января его изолировали

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Власти Китая заявили, что с 8 апреля снимут ограничение на транспортное сообщение с городом Ухань, ставшим очагом распространения коронавируса, сообщает Bloomberg.

Теперь жителям Уханя можно покидать и сам город, и провинцию Хубэй, сообщается в постановлении местного правительства.

Решение о снятии ограничений власти приняли после того, как случаи новых заражений в провинции снизились до нуля.

Напомним, 23 января Пекин предпринял беспрецедентный шаг по блокировке Уханя и прилегающих районов, изолировав 60 миллионов человек после того, как распространение коронавируса вышло из-под контроля. На тот момент в Китае было зарегистрировано 600 заражённых и 17 погибших.

По состоянию на 24 марта во всём Китае заразились коронавирусом 81 552 человека, а 70 768 из них выздоровели. Жертвами вируса стали 3 160 человек в провинции Хубэй и 121 пациент в остальных частях Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Ухань, город-источник коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU