Власти Китая 8 апреля откроют транспортное сообщение с Уханем
Власти Китая заявили, что с 8 апреля снимут ограничение на транспортное сообщение с городом Ухань, ставшим очагом распространения коронавируса, сообщает Bloomberg.
Теперь жителям Уханя можно покидать и сам город, и провинцию Хубэй, сообщается в постановлении местного правительства.
Решение о снятии ограничений власти приняли после того, как случаи новых заражений в провинции снизились до нуля.
Напомним, 23 января Пекин предпринял беспрецедентный шаг по блокировке Уханя и прилегающих районов, изолировав 60 миллионов человек после того, как распространение коронавируса вышло из-под контроля. На тот момент в Китае было зарегистрировано 600 заражённых и 17 погибших.
По состоянию на 24 марта во всём Китае заразились коронавирусом 81 552 человека, а 70 768 из них выздоровели. Жертвами вируса стали 3 160 человек в провинции Хубэй и 121 пациент в остальных частях Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Ухань, город-источник коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU