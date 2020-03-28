Банки предложили "дедушкину оговорку" к новому налогу на доходы по вкладам
Ассоциация банков России предложила принять так называемую "дедушкину оговорку" к новому налогу на проценты с доходов по вкладам.
Инициатива касается уже открытых банковских вкладов, ранее приобретенных долговых ценных бумаг и плательщиков-пенсионеров. Оговорка сможет защитить инвесторов от изменения законодательства.
Об этом говорится в письме ассоциации главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Документ опубликован на сайте АБР.
Напомним, что президент России Владимир Путин предложил ввести налог на вклады в среду, 25 марта. По его мнению, нововведение поможет "восстановить справедливость".
Сайт kp.ru писал о том, как будет действовать новая мера налогообложения. Облагаться налогом будут только проценты, а не те средства, что были вложены в банк.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»