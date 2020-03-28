2020-03-28T09:50:53+03:00
Экономика

Банки предложили "дедушкину оговорку" к новому налогу на доходы по вкладам

Согласно ей, изменения не будут распространяться на пенсионеров и уже приобретенные долговые ценные бумаги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ассоциация банков предложила "дедушкину оговорку" для нового налогаАссоциация банков предложила "дедушкину оговорку" для нового налогаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ассоциация банков России предложила принять так называемую "дедушкину оговорку" к новому налогу на проценты с доходов по вкладам.

Инициатива касается уже открытых банковских вкладов, ранее приобретенных долговых ценных бумаг и плательщиков-пенсионеров. Оговорка сможет защитить инвесторов от изменения законодательства.

Об этом говорится в письме ассоциации главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Документ опубликован на сайте АБР.

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил ввести налог на вклады в среду, 25 марта. По его мнению, нововведение поможет "восстановить справедливость".

Сайт kp.ru писал о том, как будет действовать новая мера налогообложения. Облагаться налогом будут только проценты, а не те средства, что были вложены в банк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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