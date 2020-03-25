Налог с процентов по вкладу 2020: как и кому нужно платить

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 25 марта предложил ввести дополнительный налог с процентов по вкладу 2020 для богатых россиян.

- Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается, - сказал глава государства. - Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц.

По словам президента, такая мера затронет лишь один процент вкладчиков, а условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире. Эксперты считают, что власти столкнутся со сложностями в подсчетах.

- Идея в принципе правильная - пополнить бюджет за счет зажиточного населения. Тем более что ставка не такая высокая, чтобы это спровоцировало бегство из банков. Человек получит не 6%, а 5,2% годовых, - говорит Наталья Смирнова, независимый финансовый советник. - Но самое сложное здесь - технология взимания. Вопросов много. Во-первых, не ясно, с какой суммы платить. Например, у человека лежит 1,1 миллиона, то платить нужно со всей суммы или только со ста тысяч? Во-вторых, кто будет налоговым агентом. Например, если люди держат деньги в нескольких банках, кто будет считать, какая сумма, и кто в итоге обязан платить: банк или сам человек? И как вообще государство поймет, что у человека больше миллиона на вкладах, если он, например, хранит деньги в разных банках, которые не обязаны обмениваться друг с другом такой информацией? В-третьих, с какой даты считать полученный доход. Ведь есть разные виды вкладов, в том числе пополняемые и с возможностью частичного снятия.

По словам эксперта, в других странах налоги на вклады действительно есть, но там и ставки близки к нулю. Кроме того, налоги граждане США, к примеру, платят напрямую. То есть сами высчитывают свой совокупный доход и уже с него платят налог по прогрессивной шкале. В России такой культуры нет. Мы платим только имущественные налоги, а подоходный за нас автоматически платит работодатель или налоговый агент (к примеру, банк или инвестиционная компания - если речь идет о ценных бумагах).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768721" frameborder="0"></iframe> Обращение Путина в связи с коронавирусом: полная версия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

Выходные начнутся с 28 марта и продлятся до 5 апреля (подробности)

КСТАТИ

Россиянам выплатят пять тысяч рублей за детей до трёх лет

Владимир Путин призвал поддержать семьи в сложной ситуации (подробности)