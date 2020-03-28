Ученые назвали новый признак заражения коронавирусом

28 Март 2020 2020-03-28T14:04:05+03:00

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Специалисты из американской медицинской академии заявили, что одним из признаком заражения коронавирусной инфекцией может быть конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глава. Об этом сообщается на официальном портале медицинской академии офтальмологии США.

Офтальмологи изучили данные китайских исследований, согласно которым у каждого 30-того больного коронавирусом был обнаружен конъюнктивит. По результатам другого анализа медиков из Китая с 1099 пациентов с COVID-19 выявили серьезно воспаление слизистой глаз.

Напомним, что в настоящее время на территории России медики подтвердили 1264 случая заражения коронавирусной инфекцией. За один день количество заболевших увеличилось на 228 человек.

Ранее сайт kp.ru опубликовал рекомендации по защите от коронавируса, а также основные факты о заболевании.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU