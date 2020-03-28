Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

28 Март 2020 2020-03-28T15:20:58+03:00

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Народная артистка СССР умерла в столичной больнице от продолжительной болезни 25 марта. Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов РФ.

Напомним, советская и российская актриса, лауреат Сталинской премии I степени ушла из жизни в возрасте 93 лет. С марта этого года Инна Макарова находилась в одном из московских медицинских учреждений из-за тяжелого заболевания. По словам ее дочери в последние дни жизни Инна Владимировна иногда теряла память и видела давно погибших близких.

Несмотря на продолжительное и сильно прогрессирующее заболевание, Инна Макарова снималась вплоть до 2015 года. Российские и советские зрители особенно запомнили и полюбили артистку по ролям в картинах «Молодая гвардия», «Высота», «Дорогой мой человек», «Девчата» и многим другим.

ИСТОЧНИК KP.RU