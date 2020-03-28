В правительстве пояснили, кого не коснется закрытие границ России

28 Март 2020 2020-03-28T19:00:00+03:00

Закрываются автомобильные, ж/д, пешеходные, речные и другие пункты пропуска. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кабмин разъяснил, на кого не распространяется постановление о закрытии государственных границ

Изменить размер текста: A A

Российский кабмин поручил Минтрансу совместно с Федеральной службой безопасности и ФТС ограничить с 30 марта движение через все границы РФ. Закрываются автомобильные, ж/д, пешеходные, речные и другие пункты пропуска.

Распоряжение не коснется некоторых россиян и иностранцев:

1. Россиян, являющихся дипломатическими работниками МИД, дипломатическими представителями, сотрудниками консульств или официальных представительств России при международных организациях;

2. Должностных лиц Постоянного Комитета Союзного государства и членов их семей;

3. Водителей грузовиков международного сообщения;

4. Экипажи речных судов, поездов и локомотивов международного железнодорожного сообщения; персонал, определенным международными соглашениями РФ в области железнодорожного транспорта, а также сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи;

5. Членов официальных делегаций, дипломатических курьеров, которые выезжают из России при условии предъявления действительных удостоверяющих личность документов;

6. Граждан России, которые выезжают за территорию государства из-за смерти близких родственников при предъявлении копии свидетельства либо справки о смерти и документа для подтверждения родства;

7. Россиян, которые постоянно проживают в Калининградской области и следуют железнодорожным транзитом с одной части территории РФ в Калининградскую область и обратно. В паспорте таких граждан должны быть отметки о регистрации места жительства в Калининградской области;

8. Граждан России, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины при наличии российского паспорта.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, с каким странами закрыла границы Россия, с какого числа действует данная мера и опубликовал главные факты о закрытии госграниц страны из-за распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU