Порядка 20 процентов москвичей игнорируют призывы к самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T11:37:36+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 20 процентов жителей столицы игнорируют требования властей оставаться дома. В связи с тем, что в Москве больше всего заболевших коронавирусом в России, больше тысячи человек из 1534 (данные за 29 марта), в столице ввели повышенные ограничительные меры. Жителям запретили выходить из дома, а значит заражаться и передавать вирус тем, кто в группе риска. Установлены правила, по которым можно покидать дома: поход на работу, в магазин (ближайший), вынос мусора, выгул собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU