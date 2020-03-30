Песков: Собянин согласовывал с Владимиром Путиным новые ограничительные меры в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин согласовывал с президентом Владимиром Путиным ограничительные меры в столице в связи с распространением коронавируса.
Из-за того, что в Москве заболевших больше всего в России, по данным на 30 марта - 1226 человек (плюс 212 новых случаев за сутки), власти ввели дополнительные ограничения. Теперь москвичам нельзя выходить из дома без веской причины, например, на работу или в больницу. Эти меры ввели с согласования с Кремлем:
- Любой глава региона России в подобной ситуации находится в тесной координации с федеральными властями и главой государства. Тем более Собянин возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с коронавирусом и осуществляет координацию между регионами,- объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Такие же как в Москве меры ввели в Московской области. Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал главам других регионов взять на вооружение опыт москвичей. Вскоре режим домашней изоляции вели в самом западном регионе, Калининградской области, а затем в Волгоградской области.
Эксперт РАН сообщил, что для того, чтобы победить коронавирус, нужно изолировать 75 процентов населения.
ИСТОЧНИК KP.RU