2020-03-30T14:46:20+03:00
Общество

Песков: Собянин согласовывал с Владимиром Путиным новые ограничительные меры в Москве

С 30 марта в столице, а следом и в Московской области усилили ограничения в связи с пандемией коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Москвичам можно выходить из дома только во важным делам - на работу или в больницуМосквичам можно выходить из дома только во важным делам - на работу или в больницуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовывал с президентом Владимиром Путиным ограничительные меры в столице в связи с распространением коронавируса.

Из-за того, что в Москве заболевших больше всего в России, по данным на 30 марта - 1226 человек (плюс 212 новых случаев за сутки), власти ввели дополнительные ограничения. Теперь москвичам нельзя выходить из дома без веской причины, например, на работу или в больницу. Эти меры ввели с согласования с Кремлем:

- Любой глава региона России в подобной ситуации находится в тесной координации с федеральными властями и главой государства. Тем более Собянин возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с коронавирусом и осуществляет координацию между регионами,- объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Такие же как в Москве меры ввели в Московской области. Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал главам других регионов взять на вооружение опыт москвичей. Вскоре режим домашней изоляции вели в самом западном регионе, Калининградской области, а затем в Волгоградской области.

Эксперт РАН сообщил, что для того, чтобы победить коронавирус, нужно изолировать 75 процентов населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
MAPS.ME поможет отправиться в виртуальное путешествие во время самоизоляции
Путин проведет телеконференции со своими полпредами в федеральных округах
Песков: Собянин согласовывал с Владимиром Путиным новые ограничительные меры в Москве
У 22 процентов россиян с коронавирусом нет симптомов
В Санкт-Петербурге погиб еще один пациент с диагнозом коронавирусом
В Санкт-Петербурге погиб еще один пациент с диагнозом коронавирусом
В Москве скончалась пациентка с подтвержденным коронавирусом
Количество рейсов, вывозящих россиян домой, будет сокращено с 31 марта
Сотрудник «Росатома» в Москве заразился коронавирусом
В Госдуме пообещали россиянам полную компенсацию за путевки, купленные до начала пандемии коронавируса
В Совфеде не выявлено ни одного положительного результата при тестировании на коронавирус
Дональд Трамп заявил, что США не станут платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл
Вирусолог: Когда будет пик коронавируса в России - зависит от поведения людей
Эвакуированные украинцы устроили побег из аэропорта, чтобы не сидеть на карантине
В России умер десятый пациент с коронавирусаом
В России из-за коронавируса отменили 70% летних мероприятий
Стало известно, как призывников защитят от коронавируса во время весеннего призыва
В Москве среди новых заболевших коронавирусом 17 детей
Студентов-медиков привлекут для помощи врачам в борьбе с коронавирусом
В России названы отрасли с наибольшим числом созданных рабочих мест