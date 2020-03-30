Песков: Собянин согласовывал с Владимиром Путиным новые ограничительные меры в Москве

30 Март 2020 2020-03-30T14:46:20+03:00

Москвичам можно выходить из дома только во важным делам - на работу или в больницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 30 марта в столице, а следом и в Московской области усилили ограничения в связи с пандемией коронавируса

Изменить размер текста: A A

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовывал с президентом Владимиром Путиным ограничительные меры в столице в связи с распространением коронавируса.

Из-за того, что в Москве заболевших больше всего в России, по данным на 30 марта - 1226 человек (плюс 212 новых случаев за сутки), власти ввели дополнительные ограничения. Теперь москвичам нельзя выходить из дома без веской причины, например, на работу или в больницу. Эти меры ввели с согласования с Кремлем:

- Любой глава региона России в подобной ситуации находится в тесной координации с федеральными властями и главой государства. Тем более Собянин возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с коронавирусом и осуществляет координацию между регионами,- объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Такие же как в Москве меры ввели в Московской области. Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал главам других регионов взять на вооружение опыт москвичей. Вскоре режим домашней изоляции вели в самом западном регионе, Калининградской области, а затем в Волгоградской области.

Эксперт РАН сообщил, что для того, чтобы победить коронавирус, нужно изолировать 75 процентов населения.

ИСТОЧНИК KP.RU