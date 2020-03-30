Король Таиланда на карантине из-за коронавируса: арендовал немецкий отель и заселился туда с гаремом из 20 девушек

30 Март 2020 2020-03-30T15:20:23+03:00

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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн добровольно ушел на изоляцию в период пандемии коронавируса. Только карантин у него получился не очень домашним. Монарх покинул не только свой дворец, но и страну. В немецком издании Bild появилась статья о том, что Вачиралонгкорн снял в Баварии целый отель для себя и своего гарема из 20 девушек.

По данным издания, королевская свита поселилась в Гранд-отель Sonnenbichl. Предварительно все прошли тестирование на коронавирус. Здание закрыли для посторонних и теперь персонал отеля обслуживает иностранца, сколько тот собирается находиться в Германии, не известно. Но на Родине новость об отъезде короля восприняли с возмущением.

Как сообщает The Sun, в твиттере после появления новости о заграничном карантине монарха больше 1,2 миллионов раз появились сообщения с хэштегом "зачем нам король?". И это при том, что в Таиланде за критику властей можно на 15 лет загреметь в тюрьму.

Вместе с королем Таиланда на изоляцию в Баварию отправились слуги, правда, некоторым в заграничном отдыхе отказали - у них положительный тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU