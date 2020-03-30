«Яндекс» разработал индекс самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T17:47:51+03:00

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«Яндекс» разработал индекс, который оценивает уровень самоизоляции жителей городов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Индекс был рассчитан с использованием обезличенных данных об использовании приложений «Яндекса». Все показатели сводятся к шкале, на которой ноль соответствует уровню часа пик, а отметка пять отражает показатель, привычный для глубокой ночи. Таким образом, наивысшую оценку может получить город, чьи жители сидят дома.

На странице проекта представлены данные по всем городам России с населением более 1 млн человек и нескольких городов ближнего зарубежья. Данные должны будут обновляться каждый день.

Напомним, во всей стране объявили выходную неделю и попросили граждан не покидать дома, за исключением похода за продуктами и в аптеку, а в столице ввели режим самоизоляции, который начал действовать с 30 марта. Президент России Владимир Путин призвал всех соблюдать нормы карантина и назвал их нарушение преступной халатностью.

ИСТОЧНИК KP.RU