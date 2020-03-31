Крупные ритейлеры решили отказаться от приема наличных денег из-за коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T07:15:27+03:00

В магазинах с онлайн-заказами перестанут работать торговые залы и примерочные Фото: REUTERS

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Ряд крупных ритейлеров собираются отказаться от приема наличных денег, оплату за заказы будут принимать только безналичным способом. Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries.

Это одна из мер, какую компании применяют во избежание распространения коронавируса. Напомним, в России закрыты развлекательные учреждения,кафе, магазины за исключением тех, что продают жизненно-необходимые товары, например, продукты. Потому крупные ритейлеры переходят на доставку заказов до дома клиента. При оплате онлайн пакеты и коробки оставляют прямо у двери, чтобы избежать контакта доставщика с клиентом.

Ритейлеры договорились принимать только безналичные платежи, в том числе и в пунктах выдачи заказа, куда клиентов будут запускать по одному. При этом примерочные и торговые залы закроют.

Все работники компаний обязаны будут носить маски и перчатки.

Отказ от наличных означает отказ и от приема денег по картам. Клиент должен будет оплатить заказ с приложения в своем телефоне, предоплату за товар сделают обязательной.

- К соглашению присоединились Wildberries, AliExpress, Lamoda, Ozon, «Связной», Avito, Boxberry, «Снежная Королева», «Ситилинк», DPD, ПЭК, «М.Видео–Эльдорадо», «Спортмастер», а также «Леруа Мерлен»,- сообщают РИА Новости.

Во время домашней изоляции, объявленной уже в 26 регионах страны, можно немало вещей сделать онлайн: заказать продукты, выучить уроки - все это можно найти на портале все.онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU