В России перенесены сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T09:21:25+03:00

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В Минобрнауки приняли решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за пандемии коронавируса.

Даты, когда школьники смогут написать экзамены, пока не названы. Это зависит от ситуации с распространением заболевания. Пока в 26 регионах России объявлен режим самоизоляции, жителей просят не покидать дома без веской причины. Дети находятся дома, их перевели на домашнее обучение.

- Будем делать перенос сроков,- сказал в эфире телеканала "Россия 24" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, который стал участником программы "Диалог".- Сдача вступительных экзаменов может быть отложена на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Министр пообещал, что экономическая ситуация в стране в условиях пандемии коронавируса и после того, как заболевание возьмут под контроль, не повлияет на количество бюджетных мест в вузах. Правительство ранее взяло на себя обязательство увеличить число бюджетных мест в России на 34 тысячи. Планы менять из-за коронавируса не станут.

ИСТОЧНИК KP.RU