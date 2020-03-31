2020-03-31T09:21:25+03:00
Общество

В России перенесены сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Такое решение приняли в Минобрануки
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Из-за пандемии пришлось поменять график вступительных экзаменовИз-за пандемии пришлось поменять график вступительных экзаменовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Минобрнауки приняли решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за пандемии коронавируса.

Даты, когда школьники смогут написать экзамены, пока не названы. Это зависит от ситуации с распространением заболевания. Пока в 26 регионах России объявлен режим самоизоляции, жителей просят не покидать дома без веской причины. Дети находятся дома, их перевели на домашнее обучение.

- Будем делать перенос сроков,- сказал в эфире телеканала "Россия 24" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, который стал участником программы "Диалог".- Сдача вступительных экзаменов может быть отложена на две-четыре недели в связи с тем, что перенесены сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Министр пообещал, что экономическая ситуация в стране в условиях пандемии коронавируса и после того, как заболевание возьмут под контроль, не повлияет на количество бюджетных мест в вузах. Правительство ранее взяло на себя обязательство увеличить число бюджетных мест в России на 34 тысячи. Планы менять из-за коронавируса не станут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 10 тысяч человек обратились в службы занятости Москвы за выплатами для безработных в период пандемии коронавируса
Из больниц Москвы выписаны 42 человека, вылечившихся от коронавируса
Трамп заявил, что не намерен вводить введение общенационального карантина в США
В России перенесены сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
В больницу в Коммунарке поступило 28 пациентов с коронаиврусом
Изменение расписания Аэроэкспресса в Москве из-за коронавируса: поезда будут ходить раз в час
Президент Турции пожертвовал семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом
Врач объяснила, почему коронавирус выбирает молодых
Синоптики рассказали, когда придет способная затормозить распространение коронавируса погода
В соцсетях возмутились поведением экс-участницы "Дома 2", отказавшейся от изоляции после приезда из Италии
Крупные ритейлеры решили отказаться от приема наличных денег из-за коронавируса
Коронавирус в Австралии: нарушителям требований об изоляции грозит штраф и до полугода тюрьмы
В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом, оба завезены из Европы
«Маски сброшены!»: Тимошенко обвинила Зеленского в «сдаче» Украины
Трамп пообещал премьеру Италии помощь в борьбе с коронавирусом
В Госдуме уточнили порядок взимания налога на проценты по вкладам
В России создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса
Трамп заявил, что скоро у США будет так много аппаратов ИВЛ, что они смогут поставлять их за границу
Режим самоизоляции из-за коронавируса ввели 26 регионов России
CNN: За день в США из-за коронавируса скончались более 500 больных
Умер актер Джон Каллахан, сыгравший Крейга в «Санта-Барбаре»
Эксперт: Сбривать бороду и усы, чтобы защититься от коронавируса, нет смысла
Американские ученые опровергли еще один миф о коронавирусе