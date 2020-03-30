2020-03-30T15:30:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Комендантский час в Москве: введут ли из-за коронавируса в городе?

Какие нужны основания, чтобы ввести комендантский час в Москве
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Москва в борьбе с коронавирусом взяла опыт других стран мира. Там для снижения динамики роста числа заболеваний принимаются ограничения по социальным контактам, передвижению граждан, самоизоляции.Москва в борьбе с коронавирусом взяла опыт других стран мира. Там для снижения динамики роста числа заболеваний принимаются ограничения по социальным контактам, передвижению граждан, самоизоляции.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Москва в борьбе с коронавирусом взяла опыт других стран мира. Там для снижения динамики роста числа заболеваний принимаются ограничения по социальным контактам, передвижению граждан, самоизоляции. Именно поэтому в столице 29 марта приняли ряд мер и отправили москвичей на домашний режим самоизоляции. Покидать квартиру в Москве разрешается только в пяти случаях: нужна экстренная медицинская помощь, поездка на работу (если вы обязаны ходить на работу), покупка продуктов или лекарств (в ближайших учреждениях), выгул домашних животных (на расстоянии 100 метров от дома), вынести бытовой мусор.

Речи о введении комендантского часа в Москве пока нет. Власти города это не обсуждают. По мнению юристов, для этого нужны очень серьезные причины.

- Для введения комендантского часа нужны весомые основания: введение чрезвычайного или военного положения. В Москве такого не было, вспоминается только Олимпиада-80, когда столица фактически была закрыта. Людей без прописки просили выехать, въехать в город было нельзя. У всех проверяли регистрацию, - рассказывает Александр Карабанов, юрист, глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры».

- То есть документы будут проверять чаще? – уточняю.

- Их и сейчас будут чаще проверять. Так что удастся выявить мигрантов, жителей России (у которых нет прописки или регистрации в Москве). Их попросят покинуть пределы столицы. И даже, если у них не будет денег, то социальные службы окажут помощь.

- Почему сейчас не стоит боятся введения комендантского часа?

- Масса нюансов. Ограничения затронут транспорт, магазины. Если кто-то добирается домой час-два, то людей нужно будет отпускать домой с работы, например, в 16.00. В комендантском часе пока нет надобности.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что комендантский час планируют ввести в Московской области. Сотрудники МВД в громкоговорители объявляли о необходимости оставаться дома с 20.00 до 8.00. Однако эту информацию опровергли.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, - сказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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