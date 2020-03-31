Совфед одобрил законопроект о праве кабмина вводить ЧС

31 Март 2020 2020-03-31T16:36:27+03:00

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Совет Федерации одобрил законопроект о расширение полномочий правительства в рамках усилий по борьбе с коронавирусом и право кабмина вводить чрезвычайную ситуации. Принятый документ поступил на подпись президенту России Владимиру Путину.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, перечень чрезвычайных ситуаций предлагается дополнить распространением заболевания, представляющего опасность для населения.

Законопроект наделяет правительство правом вводить режим повышенной готовности или ЧС и координировать единую госсистему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Принятый документ также предусматривает особый порядок регистрации и оборота медицинских средств, которые применяются в условиях военных действий и чрезвычайных ситуаций.

В Кремле такое расширение полномочий правительства назвали естественным в условиях распространения заболевания. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что именно кабмин осуществляет менеджмент по борьбе с инфекцией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU