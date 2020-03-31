31 Март 2020 2020-03-31T16:42:01+03:00

Песков сообщил, что у президента диагноз не подтвердился

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Президент России Владимир Путин регулярно тестируется на коронавирус COVID-19, диагноз обнаружен не был. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после сообщений о болезни главврача Коммунарки, с которым встречался глава государства.

«Он тестируется регулярно. Все нормально», - сказал представитель Кремля.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно о том, что у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус COVID-19. Медики оценивают его состояние, как удовлетворительное. Врачи также сообщили, что работает в обычном режиме, все врачи регулярно тестируются на коронавирусную инфекцию.

Напомним, Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта. В ходе своего визита глава государства пообщался с врачами. В заключении он назвал поликлинику «космосом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768615" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин в костюме химзащиты осматривает больницу в Коммунарке.Президент России Владимир Путин во вторник встретился с персоналом инфекционной больницы, специально выделенной в Коммунарке для людей с подозрением на COVID-19, и осмотрел помещения в защитном костюме.

ИСТОЧНИК KP.RU