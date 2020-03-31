Путин регулярно тестируется на коронавирус
Президент России Владимир Путин регулярно тестируется на коронавирус COVID-19, диагноз обнаружен не был. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков после сообщений о болезни главврача Коммунарки, с которым встречался глава государства.
«Он тестируется регулярно. Все нормально», - сказал представитель Кремля.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно о том, что у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус COVID-19. Медики оценивают его состояние, как удовлетворительное. Врачи также сообщили, что работает в обычном режиме, все врачи регулярно тестируются на коронавирусную инфекцию.
Напомним, Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта. В ходе своего визита глава государства пообщался с врачами. В заключении он назвал поликлинику «космосом».
Владимир Путин в костюме химзащиты осматривает больницу в Коммунарке.Президент России Владимир Путин во вторник встретился с персоналом инфекционной больницы, специально выделенной в Коммунарке для людей с подозрением на COVID-19, и осмотрел помещения в защитном костюме.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»