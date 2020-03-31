Медперсонал больницы в Коммунарке планируют проверить на коронавирус

31 Март 2020 2020-03-31T18:23:44+03:00

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Персонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию после того, как тест на коронавирус главного врача Дениса Проценко оказался положительным.

В качестве мер по нераспространению болезни рассматривается вопрос тестирования всего персонала, который контактировал с главврачом. Об этом 31 марта сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

На данный момент устанавливается круг лиц, кто совсем недавно контактировал с Проценко.

- Это все медсестры, это весь медперсонал... все те, кто имел доступ в палаты интенсивной терапии. Вот сейчас решается вопрос, как поступать по правильному - уходить на самоизоляцию или сдать тест, - сказала в эфире корреспондент телеканала.

Пресс-служба ВГТРК уточняет, что журналисты, работавшие в больнице в Коммунарке, где находятся больные с диагнозом коронавирусная инфекции, пройдут дополнительный тест на наличие в организме вируса COVID-19.

Напомним, сайт kp.ru писал, что состояние главного врача медучреждения Дениса Проценко удовлетворительное. Сам он рассказал о своем самочувствии в социальных сетях.

- Чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете. Здесь есть все необходимые условия для дистанционной работы, - рассказал Проценко.

ИСТОЧНИК KP.RU