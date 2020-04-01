Квентин Тарантино пишет рецензии на классические фильмы

1 Апр 2020 2020-04-01T01:14:41+03:00

Режиссер находит время для критических комментариев по поводу работ своих коллег

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Оказывается, знаменитый кинорежиссер, актер и сценарист Квентин Тарантино находит время, чтобы писать рецензии на работы своих коллег и выкладывать их в Интернете.

Поклонники голливудской звезды заметили, что официальном сайте принадлежащего Квентину Тарантино кинотеатра New Beverley в Лос-Анджелесе в последние несколько недель стали появляться его отзывы на классические фильмы. Среди картин, которые оценил автор фильма «Однажды в Голливуде», оказались тайваньская лента 1978 года «Фатальные иглы против фатальных кулаков» (Fatal Needles vs. Fatal Fists), экранизация книги «Дейзи Миллер» 1974 года и «Мишени» 1978 года.

Об этом сообщило издание NME, отметив, что рецензии Тарантино отличаются глубоким анализом картин. Кроме того, режиссер делится любимыми моментами и подробно рассказывает о съемочном процессе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время визита в Москву прошлым летом Квентин Тарантино поделился мыслями о своем следующем фильме, а в конце года заявил, что хочет снять продолжение картины «Убить Билла».

ИСТОЧНИК KP.RU