Белый дом: От коронавируса в США могут умереть до 200 тысяч человек
Жертвами пандемии коронавируса COVID-19 в Соединенных Штатах могут умереть до 200 тысяч человек, заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.
«Мы ожидаем где-то около от 100 тысяч до 200 тысяч смертей», - сказала она журналистам на специальном брифинге в Белом доме.
Дебора Биркс уточнила, что в своих прогнозах исходит из данных, полученных от властей штата Нью-Йорк. Ранее во вторник, 31 марта, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что число в штате уже заразились коронавирусом 75,7 тысячи человек, 1 550 больных умерли, передает ТАСС.
Напомним, с таким же прогнозом на днях выступил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
Карта распространения коронавируса
Между тем, как писал сайт kp.ru, число умерших от коронавируса в США уже превысило число жертв этой инфекции в Китае: в Штатах от вызываемой вирусом пандемии нового типа уже скончались 3606 человек, в Китае же с начала вспышки заболевания умерли 3309 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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