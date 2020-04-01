Белый дом: От коронавируса в США могут умереть до 200 тысяч человек

1 Апр 2020 2020-04-01T03:09:14+03:00

Число умерших от коронавируса COVID-19 в США превысило число жертв этой инфекции в Китае Фото: REUTERS

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Жертвами пандемии коронавируса COVID-19 в Соединенных Штатах могут умереть до 200 тысяч человек, заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.

«Мы ожидаем где-то около от 100 тысяч до 200 тысяч смертей», - сказала она журналистам на специальном брифинге в Белом доме.

Дебора Биркс уточнила, что в своих прогнозах исходит из данных, полученных от властей штата Нью-Йорк. Ранее во вторник, 31 марта, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что число в штате уже заразились коронавирусом 75,7 тысячи человек, 1 550 больных умерли, передает ТАСС.

Напомним, с таким же прогнозом на днях выступил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Карта распространения коронавируса

Между тем, как писал сайт kp.ru, число умерших от коронавируса в США уже превысило число жертв этой инфекции в Китае: в Штатах от вызываемой вирусом пандемии нового типа уже скончались 3606 человек, в Китае же с начала вспышки заболевания умерли 3309 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU