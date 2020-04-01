Антонов: Россия готова договориться с США о продлении ДСНВ хоть сегодня
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today подтвердил, что наша страна «хоть сегодня» готова договориться с Соединенными Штатами о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
«Подчеркну: Россия готова договориться о продлении ДСНВ хоть сегодня. Однако нашей доброй воли недостаточно: требуется согласие США, которого мы пока не получали», - сказал глава российской дипломатической миссии.
Он отметил, что если вашингтонская администрация в итоге согласится, «незамедлительно приступим к реализации необходимых внутригосударственных мер».
«Рассчитываем, что США определятся с подходами по ДСНВ в ближайшем будущем, поскольку до истечения срока действия договора в феврале 2021 года остается все меньше времени», - подчеркнул Анатолий Антонов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Россия предложила Штатам продлить Договор на пять лет, а в американском госдепартаменте заявили, что будут рассматривать этот вопрос, если третьим участником ДСНВ станет Китай.
ИСТОЧНИК KP.RU