2020-04-01T03:24:35+03:00
Политика

Антонов: Россия готова договориться с США о продлении ДСНВ хоть сегодня

Российский посол в Вашингтоне напомнил, что срок действия договора истекает в феврале 2021 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посол России в США Анатолий АнтоновПосол России в США Анатолий АнтоновФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Arms Control Today подтвердил, что наша страна «хоть сегодня» готова договориться с Соединенными Штатами о продлении двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

«Подчеркну: Россия готова договориться о продлении ДСНВ хоть сегодня. Однако нашей доброй воли недостаточно: требуется согласие США, которого мы пока не получали», - сказал глава российской дипломатической миссии.

Он отметил, что если вашингтонская администрация в итоге согласится, «незамедлительно приступим к реализации необходимых внутригосударственных мер».

«Рассчитываем, что США определятся с подходами по ДСНВ в ближайшем будущем, поскольку до истечения срока действия договора в феврале 2021 года остается все меньше времени», - подчеркнул Анатолий Антонов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Россия предложила Штатам продлить Договор на пять лет, а в американском госдепартаменте заявили, что будут рассматривать этот вопрос, если третьим участником ДСНВ станет Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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