В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

1 Апр 2020 2020-04-01T04:20:26+03:00

В Карелии купить спиртные напитки можно будет только с 10:00 до 14:00 Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По распоряжению главы региона спиртные напитки можно будет купить только с 10:00 до 14:00

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На фоне распространения коронавируса COVID-19 в Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции и ограничили продажу алкоголя. Теперь в республике купить спиртные напитки можно будет только с 10:00 до 14:00.

Такое распоряжение накануне подписал глава региона Артур Парфенчиков, о чем он и сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во всей России объявили нерабочую неделю с сохранением заработной платы и попросили граждан не покидать дома, за исключением похода за продуктами или в аптеку. С 30 марта в Москве и Подмосковье начал действовать строгий режим самоизоляции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что карантин обязан соблюдать каждый – от рабочего до министра.

Позже еще 24 региона страны ввели режим самоизоляции на своей территории. А на сегодняшний день жесткие карантинные меры приняты в общей сложности уже в 51 объекте Российской Федерации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

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ИСТОЧНИК KP.RU