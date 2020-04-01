2020-04-01T04:20:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

По распоряжению главы региона спиртные напитки можно будет купить только с 10:00 до 14:00
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Карелии купить спиртные напитки можно будет только с 10:00 до 14:00В Карелии купить спиртные напитки можно будет только с 10:00 до 14:00Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На фоне распространения коронавируса COVID-19 в Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции и ограничили продажу алкоголя. Теперь в республике купить спиртные напитки можно будет только с 10:00 до 14:00.

Такое распоряжение накануне подписал глава региона Артур Парфенчиков, о чем он и сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во всей России объявили нерабочую неделю с сохранением заработной платы и попросили граждан не покидать дома, за исключением похода за продуктами или в аптеку. С 30 марта в Москве и Подмосковье начал действовать строгий режим самоизоляции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что карантин обязан соблюдать каждый – от рабочего до министра.

Позже еще 24 региона страны ввели режим самоизоляции на своей территории. А на сегодняшний день жесткие карантинные меры приняты в общей сложности уже в 51 объекте Российской Федерации.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

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ИСТОЧНИК KP.RU

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