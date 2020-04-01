Число умерших от коронавируса в Нью-Йорке возросло до 1096

1 Апр 2020 2020-04-01T05:06:47+03:00

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Число умерших от коронавируса COVID-19 в Нью-Йорке возросло до 1096, всего же в мегаполисе, по последним данным, выявлен 41771 случай заражения, госпитализированы 8549 человек. Такие цифры в ночь на 1 апреля обнародовала пресс-служба городского департамента здравоохранения.

Ранее во вторник, 31 марта, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что в штате инфицированы 75,7 тысячи человек, 1 550 больных умерли

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, число умерших от коронавируса в США уже превысило число жертв этой инфекции в Китае: в Штатах на тот момент от вызываемой вирусом пандемии нового типа скончались 3606 человек, в Китае же с начала вспышки заболевания умерли 3309 пациентов. Однако по данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики на этот час, число смертей от коронавируса в США достигло 3873, всего же в стране заразились 188172 человек.

Коронавирус в США: прямая трансляция.В Нью-Йорке выявлено уже свыше 640 случаев заболевания коронавирусом. Эпидемия парализовала мегаполис Смотрите прямую трансляцию с Центрального вокзала Нью-Йорка

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ИСТОЧНИК KP.RU