1 Апр 2020 2020-04-01T05:40:41+03:00

Индексация на 6,1% коснется почти четырех миллионов россиян

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С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 6,061%, индексация коснется почти четырех миллионов россиян.

Увеличатся выплаты вышедшим на пенсию военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны и тем, кто награждён знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также военным, которые проходили службу по призыву, и членам их семей. Кроме того, будут проиндексированы пенсии пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф и некоторых других категорий пенсионеров, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин 18 марта подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальных пенсий в размере 1,061.

Напомним, социальную пенсию каждый год индексируют на величину роста прожиточного минимума для пенсионеров. Выплату получают те, кому не хватило стажа для получения страховой пенсии, дети-сироты и инвалиды.

ИСТОЧНИК KP.RU