2020-04-01T05:40:41+03:00
Общество

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии

Индексация на 6,1% коснется почти четырех миллионов россиян
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальных пенсий в размере 1,061Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальных пенсий в размере 1,061Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 6,061%, индексация коснется почти четырех миллионов россиян.

Увеличатся выплаты вышедшим на пенсию военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны и тем, кто награждён знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также военным, которые проходили службу по призыву, и членам их семей. Кроме того, будут проиндексированы пенсии пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф и некоторых других категорий пенсионеров, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин 18 марта подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальных пенсий в размере 1,061.

Напомним, социальную пенсию каждый год индексируют на величину роста прожиточного минимума для пенсионеров. Выплату получают те, кому не хватило стажа для получения страховой пенсии, дети-сироты и инвалиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Антонов: Россия надеется, что саммит «пятерки» ООН позволит отказаться от «конфронтационного мышления»
Из Индии из-за коронавируса эвакуировали более тысячи россиян
В США обнаружили тоннель с запасами наркотиков на 30 милионов долларов
С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии
Число умерших от коронавируса в Нью-Йорке возросло до 1096
CNN: число жертв коронавируса в США может превысить потери во Вьетнамской войне
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с зараженного коронавирусом авианосца
Психологи МЧС советуют на карантине из-за коронавируса читать поменьше эмоциональных новостей
В США ждут самолет с медоборудованием из России уже 1 апреля
Антонов: Россия готова договориться с США о продлении ДСНВ хоть сегодня
Белый дом: От коронавируса в США могут умереть до 200 тысяч человек
США обсудят цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией
Коронавирус в Италии: Lamborghini начинает выпуск медицинских масок
Трамп: Из-за коронавируса в США следующие две недели будут очень тяжелыми
Максим Галкин ответил на слова Путина о себе: Президент знает, что я давно занимаюсь политической сатирой!
Максим Галкин: Очень переживаю, что коллеги легкомысленно относятся к карантину
Украина начала применять 65-процентную спецпошлину на электроэнергию и уголь из России
Квентин Тарантино пишет рецензии на классические фильмы
ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 750 тысяч