Из Индии из-за коронавируса эвакуировали более тысячи россиян

1 Апр 2020 2020-04-01T05:59:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Четыре самолета российских авиакомпаний на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 вывезли из Индии в общей сложности более тысячи наших соотечественников. Об этом в ночь на среду, 1 апреля, рассказал журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.

«Только что в Москву вылетел очередной вывозной рейс «Аэрофлота», на борту которого находятся 406 пассажиров. Это второй рейс данной авиакомпании из Дели», - сообщил российский дипломат.

Он уточнил, что первый рейс состоялся 25 марта, в же время из Гоа двумя рейсами ГТК «Россия» было вывезено 259 россиян.

«Таким образом, с момента прекращения регулярного международного пассажирского авиасообщения 22 марта страну покинули более тысячи человек», - рассказал посол.

Карта распространения коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русские, застрявшие в карантине на Гоа: Индусам внушают, что коронавирус — из-за белых, туристов побивают камнями и выгоняют из отелей

Пока вторая по численности населения страна уходит в блокаду, наши туристы не могут добраться до Дели для эвакуации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU