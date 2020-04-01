2020-04-01T05:59:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Из Индии из-за коронавируса эвакуировали более тысячи россиян

В Москву вылетел очередной вывозной рейс «Аэрофлота», на борту находятся 406 пассажиров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В Индии заразились коронавирусомВ Индии заразились коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Четыре самолета российских авиакомпаний на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 вывезли из Индии в общей сложности более тысячи наших соотечественников. Об этом в ночь на среду, 1 апреля, рассказал журналистам посол России в Индии Николай Кудашев.

«Только что в Москву вылетел очередной вывозной рейс «Аэрофлота», на борту которого находятся 406 пассажиров. Это второй рейс данной авиакомпании из Дели», - сообщил российский дипломат.

Он уточнил, что первый рейс состоялся 25 марта, в же время из Гоа двумя рейсами ГТК «Россия» было вывезено 259 россиян.

«Таким образом, с момента прекращения регулярного международного пассажирского авиасообщения 22 марта страну покинули более тысячи человек», - рассказал посол.

Карта распространения коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русские, застрявшие в карантине на Гоа: Индусам внушают, что коронавирус — из-за белых, туристов побивают камнями и выгоняют из отелей

Пока вторая по численности населения страна уходит в блокаду, наши туристы не могут добраться до Дели для эвакуации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Антонов: Россия надеется, что саммит «пятерки» ООН позволит отказаться от «конфронтационного мышления»
Из Индии из-за коронавируса эвакуировали более тысячи россиян
В США обнаружили тоннель с запасами наркотиков на 30 милионов долларов
С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии
Число умерших от коронавируса в Нью-Йорке возросло до 1096
CNN: число жертв коронавируса в США может превысить потери во Вьетнамской войне
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с зараженного коронавирусом авианосца
Психологи МЧС советуют на карантине из-за коронавируса читать поменьше эмоциональных новостей
В США ждут самолет с медоборудованием из России уже 1 апреля
Антонов: Россия готова договориться с США о продлении ДСНВ хоть сегодня
Белый дом: От коронавируса в США могут умереть до 200 тысяч человек
США обсудят цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией
Коронавирус в Италии: Lamborghini начинает выпуск медицинских масок
Трамп: Из-за коронавируса в США следующие две недели будут очень тяжелыми
Максим Галкин ответил на слова Путина о себе: Президент знает, что я давно занимаюсь политической сатирой!
Максим Галкин: Очень переживаю, что коллеги легкомысленно относятся к карантину
Украина начала применять 65-процентную спецпошлину на электроэнергию и уголь из России
Квентин Тарантино пишет рецензии на классические фильмы
ВОЗ: Число зараженных коронавирусом в мире превысило 750 тысяч