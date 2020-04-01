Российские ученые нашли способ уничтожить коронавирус

1 Апр 2020 2020-04-01T07:21:09+03:00

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Ученые из московского инновационного центра «Сколково» рассказали, что нашли способ эффективно бороться с бактериями, грибками и вирусами – в том числе и с новым коронавирусом COVID-19. Российские специалисты утверждают, что обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием даже против коронавируса SARS-CoV-2.

По словам авторов разработки, в отличие от спиртовых растворов и хлорки созданная ими жидкость совершенно безопасна для человека и ничем не пахнет. Зато ею можно обрабатывать медицинские маски и спецкостюмы, она также пригодна для распыления в воздухе, а ее стоимость в случае запуска в производство составит порядка ста рублей за тысячу литров, сообщает газета «Известия».

Специалисты из «Сколково» разработали установку, с помощью которой обычную воду можно преобразовать в жидкость, получившую название «Мегнарил». Отмечается, что в такой воде разрушаются белки, а после высыхания на обработанной ею поверхности ничего не остается. «Магнарил» нарушает жизнедеятельность патогенов за счет воздействия активных форм кислорода и хлорноватистой кислоты.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний вакцины против коронавируса COVID-19 на лабораторных животных, тестирование препарата на людях планируют начать через пять – шесть месяцев.

10 шагов по профилактике коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU